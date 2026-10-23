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Москву атакують дрони, закрито всі аеропорти

15:03 23.10.2026 Пт
1 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: столицю РФ атакували дрони (Getty Images)

Москву атакують безпілотники, а всі столичні аеропорти не приймають і не відправляють рейси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви мера Москви Сергія Собяніна.

За даними росЗМІ, українські дрони намагаються прорвати ППО Москви через скиди безпілотників з носіїв. Усі московські аеропорти закрили на прийом і відправлення рейсів.

О 13:38 Собянін написав: "Силами ППО Міноборони знищено чотири БпЛА, які летіли на Москву. Фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків".

Через 20 хвилин мер повідомив ще про два знищені безпілотники. О 14:10 він назвав два збиті БпЛА, а на місці падіння уламків знову працювали екстрені служби.

"Три БпЛА знищені засобами ППО Міноборони. Фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків", - написав Собянін о 14:36.

Оновлено о 15:32. В аеропорту "Шереметьєво" відбувається евакуація пасажирів, повідомляють росЗМІ.

Оновлено о 16:07. У мережі пишуть, що в аеропорту "Шереметьєво" впали уламки безпілотника. Офіційної інформації про це немає.

Як повідомляло РБК-Україна, дрони атакували хімкомбінат "Азот" у Пермському краї РФ.

Над підприємством у Березниках помітили дим, а влада регіону говорила про атаку безпілотників.

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