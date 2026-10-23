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Москву атакуют дроны, закрыты все аэропорты

15:03 23.10.2026 Пт
1 мин
aimg Елена Чупровская
Москву атакуют дроны, закрыты все аэропорты Фото: столицу РФ атаковали дроны (Getty Images)
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Москву атакуют беспилотники, а все столичные аэропорты не принимают и не отправляют рейсы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления мэра Москвы Сергея Собянина.

По данным росСМИ, украинские дроны пытаются прорвать ПВО Москвы из-за сбросов беспилотников с носителей. Все московские аэропорты закрыли на прием и отправку рейсов.

В 13:38 Собянин написал: "Силами ПВО Минобороны уничтожено четыре БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков".

Через 20 минут мэр сообщил еще о двух уничтоженных беспилотниках. В 14:10 он назвал два сбитых БпЛА, а на месте падения обломков снова работали экстренные службы.

"Три БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал Собянин в 14:36.

В четырех сообщениях мэра говорится об 11 беспилотниках.

Как сообщало РБК-Украина, дроны атаковали химкомбинат "Азот" в Пермском крае РФ.

Над предприятием в Березниках заметили дым, а власти региона говорили об атаке беспилотников.

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