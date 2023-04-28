UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Москві знову "тривожно" в аеропорту. Літаку заважав приземлитися дрон

Фото: невідомий дрон заважав сісти літаку у московському аеропорту "Шереметьєво" (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Москві в аеропорту "Шереметьєво" літак не міг здійснити посадку. Все через "невідомий дрон", який був помічений неподалік борта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Shot.

Зазначається, що інцидент стався напередодні о третій годині дня.

"Екіпаж Boeing 737-800 "Перемога", що летів з Нижньокамська до Москви, при заході на посадку зліва від літака помітив дрон розмірами приблизно 10х20 см", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що "апарат був досить близько до борту", але нібито обійшлося без пригод і пілоту вдалося здійснити посадку.

Нагадаємо, це що далеко не перший подібний випадок у росіян за останній час. Так, російські пілоти літаків кілька разів на цьому тижні помічали під Москвою "невідомі дрони", і це відбувалося неподалік аеропортів. Зокрема, в "Домодєдово".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Москвааеропортдрони