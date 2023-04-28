У Москві знову "тривожно" в аеропорту. Літаку заважав приземлитися дрон

У Москві в аеропорту "Шереметьєво" літак не міг здійснити посадку. Все через "невідомий дрон", який був помічений неподалік борта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Shot.

Зазначається, що інцидент стався напередодні о третій годині дня.

"Екіпаж Boeing 737-800 "Перемога", що летів з Нижньокамська до Москви, при заході на посадку зліва від літака помітив дрон розмірами приблизно 10х20 см", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що "апарат був досить близько до борту", але нібито обійшлося без пригод і пілоту вдалося здійснити посадку.

Нагадаємо, це що далеко не перший подібний випадок у росіян за останній час. Так, російські пілоти літаків кілька разів на цьому тижні помічали під Москвою "невідомі дрони", і це відбувалося неподалік аеропортів. Зокрема, в "Домодєдово".

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