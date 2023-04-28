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В Москве снова "тревожно" в аэропорту. Самолету мешал приземлиться дрон

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Москва, Пятница 28 апреля 2023 13:27
В Москве снова "тревожно" в аэропорту. Самолету мешал приземлиться дрон Фото: неизвестный дрон мешал сесть самолету в московском аэропорту "Шереметьево" (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Москве в аэропорту "Шереметьево" самолет не мог совершить посадку. Все из-за "неизвестного дрона", который был замечен неподалеку от борта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Отмечается, что инцидент произошел накануне в три часа дня.

"Экипаж Boeing 737-800 "Победа", летевший из Нижнекамска в Москву, при заходе на посадку слева от самолета заметил дрон размерами примерно 10х20 см", - говорится в сообщении.

Указано, что "аппарат был достаточно близко к борту", но якобы обошлось без происшествий и пилоту удалось совершить посадку.

Напомним, это далеко не первый подобный случай у россиян за последнее время. Так, российские пилоты самолетов несколько раз на этой неделе замечали под Москвой "неизвестные дроны", и это происходило недалеко от аэропортов. В частности, в "Домодедово".

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