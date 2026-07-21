У Москві знайшли мертвим топ-менеджера, пов'язаного з останнім рейсом Пригожина

У Москві виявили мертвим колишнього директора терміналу ділової авіації аеропорту Шереметьєво Олексія Коршенка.

Як повідомляють російські ЗМІ, 57-річного чоловіка знайшли повішеним 6 червня на балконі його квартири на вулиці Флотській.

За даними МК, слідство розглядає версію самогубства. При цьому колишні колеги стверджують, що приблизно за три тижні до трагедії Коршенко несподівано втратив посаду.

Зв'язок із останнім рейсом Пригожину

Коршенко брав участь у створенні терміналу ділової авіації Шереметьєво, який розпочав роботу у 2011 році.

Саме через цей термінал влітку 2023 проходило обслуговування літака Embraer Legacy 600, на якому 23 серпня вилетів засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

У той же день бізнес-джет зазнав аварії в Тверській області, всі, хто знаходився на борту, загинули.

За інформацією Telegram-каналу "ВЧК-ОГПУ", Коршенко міг мати у своєму розпорядженні відомості про підготовку літака до вильоту.

Автори публікації стверджують, що під час технічного обслуговування було виявлено дві серйозні несправності, одна з яких стосувалася турбохолодильника.

Після того, як заздалегідь придбаний у США агрегат виявився пошкодженим, його замінила компанія "Протектор".

Канал без надання доказів висуває версію, що саме в цьому устаткуванні міг бути вибуховий пристрій.

Що відомо про розслідування

Як стверджує "ВЧК-ОГПУ", після катастрофи співробітники Росавіації намагалися отримати доступ до записів камер спостереження, даних засобів контролю та технічної документації, однак такої можливості їм не надали.

За даними каналу, у їхньому розпорядженні виявився лише акт огляду літака, який пізніше вилучили співробітники ФСБ.