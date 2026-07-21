В Москве нашли мертвым топ-менеджера, связанного с последним рейсом Пригожина

В Москве обнаружили мертвым бывшего директора терминала деловой авиации аэропорта Шереметьево Алексея Коршенко.

Как сообщают российские СМИ, 57-летнего мужчину нашли повешенным 6 июня на балконе его квартиры на Флотской улице.

По данным "МК", следствие рассматривает версию самоубийства. При этом бывшие коллеги утверждают, что примерно за три недели до трагедии Коршенко неожиданно лишился должности.

Связь с последним рейсом Пригожина

Коршенко принимал участие в создании терминала деловой авиации Шереметьево, который начал работу в 2011 году.

Именно через этот терминал летом 2023 года проходило обслуживание самолета Embraer Legacy 600, на котором 23 августа вылетел основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

В тот же день бизнес-джет потерпел крушение в Тверской области, все находившиеся на борту погибли.

По информации Telegram-канала "ВЧК-ОГПУ", Коршенко мог располагать сведениями о подготовке самолета к вылету.

Авторы публикации утверждают, что во время технического обслуживания были выявлены две серьезные неисправности, одна из которых касалась турбохолодильника.

После того как заранее приобретенный в США агрегат оказался поврежден, его заменила компания "Протектор".

Канал без предоставления доказательств выдвигает версию, что именно в этом оборудовании могло находиться взрывное устройство.

Что известно о расследовании

Как утверждает "ВЧК-ОГПУ", после катастрофы сотрудники Росавиации пытались получить доступ к записям камер наблюдения, данным средств контроля и технической документации, однако такой возможности им не предоставили.

По данным канала, в их распоряжении оказался только акт досмотра самолета, который позже изъяли сотрудники ФСБ.