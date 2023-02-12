У Москві загорівся один з хмарочосів, - ЗМІ

У Москві сьогодні, 12 лютого, почалася пожежа в одному з хмарочосів бізнес-центру "Москва-Сіті".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
Пропагандистське видання зазначає, що, за інформацією екстрених служб, пожежа почалася в одній із будівель російського бізнес-центру на четвертому поверсі.
Її причиною нібито є горіння будівельних матеріалів. ТАСС додає, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що під Москвою почалася сильна пожежа на складі із пластиком.
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