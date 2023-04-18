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В Москві використовують камери відеоспостереження для пошуку призовників

Фото: в Москві виявляють призовників за допомогою камер відеоспостереження (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В Москві використовують систему відеоспостереження для виявлення призовників.

Про це заявив військовий комісар Москви Максим Локтєв, передає РБК-Україна з посиланням на російське пропагандистське видання ТАСС.

Він зазначив, що основна причина неявки призовників до військоматів є проживання не за місцем реєстрації, що ускладнює процедуру видачі повістки. Локтєв також додав, що питання призову користується підтримкою мера Москви Сергія Собяніна та МВС.

"За вказівкою мера Москви організації, у яких працюють призовники, надають у військові комісаріати відомості про них. Освітні організації допомагають нам визначити, де призовник навчається", - заявив він.

Нагадаємо, що 11 квітня російська Держдума схвалила законопроекти, що запроваджують нові методи для мобілізації жителів Росії. Зокрема, вводиться видача повісток онлайн, а на військовий облік ставитимуть навіть без присутності громадянина у військкоматі.

В британській розвідці заявили, що такі дії вказубть на підготовку Москви до тривалої війни.

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