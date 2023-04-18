В Москве используют камеры видеонаблюдения для поиска призывников

Об этом заявил военный комиссар Москвы Максим Локтев, передает РБК-Украина со ссылкой на российское пропагандистское издание ТАСС .

Он отметил, что основная причина неявки призывников к военкоматам является проживание не по месту регистрации, что усложняет процедуру выдачи повестки. Локтев также добавил, что вопрос призыва пользуется поддержкой мэра Москвы Сергея Собянина и МВД.

"По указанию мэра Москвы организации, в которых работают призывники, предоставляют в военные комиссариаты сведения о них. Образовательные организации помогают нам определить, где призывник учится", – заявил он.