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У Москві вигадали причину відсутності спільної заяви з США: винна Україна

Вівторок 25 березня 2025 14:20
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У Москві вигадали причину відсутності спільної заяви з США: винна Україна Фото: американський президент Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Москва заявила, що Україна начебто зірвала ухвалення спільної заяви з США за підсумками переговорів в Ер-Ріяді. У Кремлі не стали говорити про конкретний зміст.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

Переговори між Росією та США в Ер-Ріяді, які тривали 12 годин, завершилися без ухвалення спільної заяви. За версією Москви, причиною цього стала позиція України.

Про це в ефірі телеканалу "Россия-24" заявив перший заступник голови комітету РФ з оборони та безпеки Володимир Чижов.

Він наголосив, що сторони, попри всі обговорення, не змогли ухвалити підсумковий документ.

"Те, що вони сиділи 12 годин і як би погодили спільну заяву, яка, однак, не була прийнята через позицію України, це теж дуже характерно і симптоматично", - заявив Чижов.

Водночас він не уточнив, у чому саме полягала позиція України і як вона могла вплинути на результати переговорів.

Чижов також не розкрив деталей обговорень, зазначивши, що їх зміст, можливо, буде оприлюднений пізніше.

Переговори між США і РФ

За даними ЗМІ, переговори між США і РФ 24 березня тривали понад 12 годин. Днем раніше в Саудівській Аравії відбулася зустріч делегацій США та України. Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що ці переговори сприятимуть просуванню до реального миру.

У Держдепі США зазначили, що Україна і Росія зараз ближче до припинення вогню, ніж будь-коли раніше.

Сьогодні у Кремлі заявили, що переговори між Росією та США будуть продовжені, до них залучать ООН та інші країни. Обговорення в Ер-Ріяді охоплювало широкий спектр питань.

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