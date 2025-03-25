В Москве придумали причину отсутствия совместного заявления с США: виновата Украина
Москва заявила, что Украина якобы сорвала принятие совместного заявления с США по итогам переговоров в Эр-Рияде. В Кремле не стали говорить о конкретном содержании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".
Переговоры между Россией и США в Эр-Рияде, которые длились 12 часов, завершились без принятия совместного заявления. По версии Москвы, причиной этого стала позиция Украины.
Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил первый заместитель председателя комитета РФ по обороне и безопасности Владимир Чижов.
Он подчеркнул, что стороны, несмотря на все обсуждения, не смогли принять итоговый документ.
"То, что они сидели 12 часов и как бы согласовали совместное заявление, которое, однако, не было принято из-за позиции Украины, это тоже очень характерно и симптоматично", - заявил Чижов.
В то же время он не уточнил, в чем именно заключалась позиция Украины и как она могла повлиять на результаты переговоров.
Чижов также не раскрыл деталей обсуждений, отметив, что их содержание, возможно, будет обнародовано позже.
Переговоры между США и РФ
По данным СМИ, переговоры между США и РФ 24 марта продолжались более 12 часов. Днем ранее в Саудовской Аравии состоялась встреча делегаций США и Украины. Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что эти переговоры будут способствовать продвижению к реальному миру.
В Госдепе США отметили, что Украина и Россия сейчас ближе к прекращению огня, чем когда-либо прежде.
Сегодня в Кремле заявили, что переговоры между Россией и США будут продолжены, к ним привлекут ООН и другие страны. Обсуждение в Эр-Рияде охватывало широкий спектр вопросов.
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