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У Москві вибухнув вже другий за день автомобіль (фото)

19:02 09.06.2026 Вт
2 хв
Що відомо про другий за день інцидент з автомобілем у РФ?
aimg Марія Науменко
Фото: російські силовики працюють на місці надзвичайної події (Getty Images)

У Росії за день стався вже другий резонансний інцидент з автомобілем. Після ранкового вибуху в Балашисі нова надзвичайна подія сталася на південному заході Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

За даними Astra, подія сталася на парковці на вулиці Введенського в районі Коньково. Територію навколо місця інциденту оточили правоохоронці та екстрені служби.

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Про вибух також повідомляли Telegram-канал "Осторожно, Москва" та видання MSK1. Причина події на той момент залишалася невідомою.

Як пише Baza, після вибуху на парковці з найближчих магазинів евакуювали людей. Рух транспорту в районі події тимчасово зупинили.

Фото: місце інциденту з автомобілем на південному заході Москви (t.me/bazabazon)

Згодом агентство "Москва" оприлюднило уточнену версію інциденту. За його даними, у транспортного засобу загорівся моторний відсік, а пожежу швидко ліквідували.

Інформації про постраждалих або загиблих наразі немає.

Нагадаємо, вранці 9 червня в підмосковній Балашисі вибухнув автомобіль BMW X3. Водій загинув на місці, а російські медіа повідомляли, що жертвою міг бути 62-річний генерал-лейтенант армії РФ, хоча офіційно його особу не розкривали.

Інцидент стався в мікрорайоні Авіаторів, де проживає багато російських військових. За даними ЗМІ, вибух пролунав невдовзі після того, як водій сів за кермо.

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Російська ФедераціяВибух