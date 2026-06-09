У Москві вибухнув вже другий за день автомобіль (фото)

За даними Astra, подія сталася на парковці на вулиці Введенського в районі Коньково. Територію навколо місця інциденту оточили правоохоронці та екстрені служби.

Про вибух також повідомляли Telegram-канал "Осторожно, Москва" та видання MSK1. Причина події на той момент залишалася невідомою.

Як пише Baza, після вибуху на парковці з найближчих магазинів евакуювали людей. Рух транспорту в районі події тимчасово зупинили.

Фото: місце інциденту з автомобілем на південному заході Москви (t.me/bazabazon)

Згодом агентство "Москва" оприлюднило уточнену версію інциденту. За його даними, у транспортного засобу загорівся моторний відсік, а пожежу швидко ліквідували.

Інформації про постраждалих або загиблих наразі немає.