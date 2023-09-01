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У Москві сталася сильна пожежа, заявляють про "атаку безпілотників"

Фото: у Москві сталася сильна пожежа, заявляють про "атаку безпілотників (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Москві сталася велика пожежа після "атаки безпілотників" вранці 1 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Як повідомляють, пожежа сталася у Південно-Західному окрузі російської столиці. Що саме горить, невідомо.

У мережі пишуть про роботу БПЛА. Наразі у Москві продовжує діяти план "Килим".

Атаки дронів на Москву

У Росії в ніч на 31 серпня поскаржилися на атаку дронів на Москву. Мер російської столиці Сергій Собянін стверджував, що безпілотник збили за 100 км від російської столиці.

Пізніше в Міноборони РФ визнали, що нібито у Воскресенському районі Московської області (в 100 км від Москви) було збито безпілотника. Звісно, в "атаці" вони тут же поспішили звинуватити Україну.

Крім того, в ніч на 30 серпня в Москві було оголошено план "Килим", який вводиться напередодні можливої атаки. Про нього, крім столиці, також повідомляли у Тульській та Рязанській областях.

Загалом 30 серпня в Росії відбулася масова "бавовна" в різних областях - знищені чотири Іл-76 у Пскові, атакований великий завод мікроелектроніки в Брянську. Докладніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Російська ФедераціяМоскваатака дронів