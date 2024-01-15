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У підмосковних Митищах сталась масштабна пожежа на складі автозапчастин. Відео

Понеділок 15 січня 2024 16:58
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У підмосковних Митищах сталась масштабна пожежа на складі автозапчастин. Відео Фото: у Москві сталась масштабна пожежа на складі автозапчастин (t.me/nexta_live)
Автор: Наталія Кава

Масштабна пожежа сталась на складі автомобільних запчастин у підмосковних Митищах у понеділок, 15 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Вечірня Москва".

За словами очевидців, площа пожежі була близько 600 квадратних метрів. Для її ліквідації залучалось 30 рятувальників МНС та вісім одиниць техніки. Пожежу локалізовано.

Однак не відомо, чи є постраждалі від пожежі, і що саме було причиною загоряння.

Пожежі в Росії

Останні місяці в Росії фіксують велику кількість пожеж, які часто спалахують як у Москві, так і в інших регіонах. Почастішали пожежі у портах, на військових об'єктах, заводах і т.п.

Так, у російському Ростові-на-Дону горів склад. У мережі повідомляли, що вогонь не могли довго загасити, бо пожежним машинам не вистачало запасу води.

Також 26 листопада у Челябінську пролунав вибух на тракторному заводі. Після цього там спалахнула масштабна пожежа.

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