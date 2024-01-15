В подмосковных Мытищах произошел масштабный пожар на складе автозапчастей. Видео

Масштабный пожар произошел на складе автомобильных запчастей в подмосковных Мытищах в понедельник, 15 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Вечерняя Москва".

По словам очевидцев, площадь пожара составляла около 600 квадратных метров. Для ее ликвидации привлекались 30 спасателей МЧС и восемь единиц техники. Пожар локализован.

Однако неизвестно, есть ли пострадавшие от пожара, и что именно было причиной возгорания.

Пожары в России

Последние месяцы в России фиксируют большое количество пожаров, часто вспыхивающих как в Москве, так и в других регионах. Участились пожары в портах, на военных объектах, заводах и т.п.

Да,в российском Ростове-на-Дону горел склад. В сети сообщалось, что огонь не могли долго потушить, потому что пожарным машинам не хватало запаса воды.

Также 26 ноября в Челябинске раздался взрыв на тракторном заводе. После этого там разразился масштабный пожар.

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