ua en ru
Пн, 15 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В подмосковных Мытищах произошел масштабный пожар на складе автозапчастей. Видео

Понедельник 15 января 2024 16:58
UA EN RU
В подмосковных Мытищах произошел масштабный пожар на складе автозапчастей. Видео Фото: в Москве произошел масштабный пожар на складе автозапчастей (t.me/nexta_live)
Автор: Наталья Кава

Масштабный пожар произошел на складе автомобильных запчастей в подмосковных Мытищах в понедельник, 15 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Вечерняя Москва".

По словам очевидцев, площадь пожара составляла около 600 квадратных метров. Для ее ликвидации привлекались 30 спасателей МЧС и восемь единиц техники. Пожар локализован.

Однако неизвестно, есть ли пострадавшие от пожара, и что именно было причиной возгорания.

Пожары в России

Последние месяцы в России фиксируют большое количество пожаров, часто вспыхивающих как в Москве, так и в других регионах. Участились пожары в портах, на военных объектах, заводах и т.п.

Да,в российском Ростове-на-Дону горел склад. В сети сообщалось, что огонь не могли долго потушить, потому что пожарным машинам не хватало запаса воды.

Также 26 ноября в Челябинске раздался взрыв на тракторном заводе. После этого там разразился масштабный пожар.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Москва Пожар
NEWS
Таких у России всего 9, но не все рабочие. Эксперт объяснил важность уничтожения А-50
Таких у России всего 9, но не все рабочие. Эксперт объяснил важность уничтожения А-50
DAILY
Вадим Скибицкий: У россиян есть мотивация воевать за деньги, ежедневно в армию идет около 1000-1100 человек
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий: У россиян есть мотивация воевать за деньги, ежедневно в армию идет около 1000-1100 человек