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У Москві спалахнула потужна пожежа на сміттєвому заводі (відео)

Фото: у Москві спалахнула потужна пожежа (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Масштабна пожежа спалахнула сьогодні, 22 червня, у Москві. Там загорівся сміттєпереробний завод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Пожежа спалахнула у районі Чертанове на півдні Москви. Загоряння виникло на території сміттєпереробного комплексу.

За даними російського МНС, площа пожежі - 900 квадратних метрів. До гасіння навіть залучили гелікоптери.

Місцеві жителі у соцмережах пишуть, що чорний дим помітний у різних районах російської столиці.

Пожежі у Росії

Нагадаємо, на території Росії останнім часом фіксують велику кількість пожеж, зокрема і в Москві.

Так, 19 червня у російській столиці горів ремонтно-механічний завод, а того ж дня ввечері у центрі Москви спалахнула пожежа на будівництві.

Крім того, днем раніше у Брянську спалахнув вогонь не території військового госпіталю для ветеранів, який ще будується.

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ПожежаМоскваРосійська Федерація