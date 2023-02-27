У Москві сильно стривожені "незрозумілими" вибухами в Маріуполі, - британська розвідка

Як зазначається у зведенні, з 21 лютого проросійські офіційні особи повідомили як мінімум про 14 вибухів навколо окупованого Росією Маріуполя. Місця інцидентів включають схованку з боєприпасами в аеропорту, два склади пального та сталеливарний завод, який Росія використовує як військову базу.

"Росія, ймовірно, буде занепокоєна тим, що незрозумілі вибухи відбуваються в зоні, яку вона, ймовірно, раніше оцінювала як досяжність звичайних ударних можливостей України, що знаходиться за межами України", - наголошується в повідомленні.

Хоча Маріуполь був сильно зруйнований на початку війни, він важливий для Росії, тому що це найбільше місто, захоплене Росією у 2022 році, яке вона досі контролює і яке знаходиться на ключовому логістичному маршруті, зазначають у Міноборони Британії.