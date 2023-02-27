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У Москві сильно стривожені "незрозумілими" вибухами в Маріуполі, - британська розвідка

Фото: "хлопок" у Маріуполі має сильно стривожити окупантів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Росія вважала Маріуполь недосяжним для українських ударів, оскільки місто знаходиться не менше ніж за 80 км від лінії фронту. Проте в останні дні там фіксуються "незрозумілі вибухи".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, з 21 лютого проросійські офіційні особи повідомили як мінімум про 14 вибухів навколо окупованого Росією Маріуполя. Місця інцидентів включають схованку з боєприпасами в аеропорту, два склади пального та сталеливарний завод, який Росія використовує як військову базу.

"Росія, ймовірно, буде занепокоєна тим, що незрозумілі вибухи відбуваються в зоні, яку вона, ймовірно, раніше оцінювала як досяжність звичайних ударних можливостей України, що знаходиться за межами України", - наголошується в повідомленні.

Хоча Маріуполь був сильно зруйнований на початку війни, він важливий для Росії, тому що це найбільше місто, захоплене Росією у 2022 році, яке вона досі контролює і яке знаходиться на ключовому логістичному маршруті, зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі за останній тиждень збільшилась кількість повідомлень про вибухи.

За даними Сил оборони Таврійського напрямку, серед окупантів у Маріуполі паніка, оскільки ворожі війська не чекали вибухів на своїх складах із боєприпасами та паливом.

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