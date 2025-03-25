У Москві привласнили ЗАЕС, заявивши, що це російський ядерний об'єкт

Влада Російської Федерації вважає, що Запорізька атомна станція є російським ядерним об'єктом. І тому її не передадуть жодній іншій державі.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявили у прес-службі російського МЗС, пише "ТАСС".
"ЗАЕС - російський ядерний об'єкт. Передача контролю над нею Україні або будь-якій іншій країні неможлива", - заявили в МЗС РФ.
У російському відомстві вважають, що всі співробітники Запорізької АЕС є громадянами Росії, і тому з їхніми життями не можна грати. Традиційно у РФ згадали і Збройні сили України та їх нібито "звірства".
"Спільна експлуатація станції з будь-якою державою неприпустима", - сказано у заяві.
Нагадаємо, російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. Періодично станція відключається від резервного енергопостачання. За словами глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, ситуація на ЗАЕС залишається нестабільною, це пов'язано з постійними обстрілами.
Нещодавно у Білому домі заявили що президент Дональд Трамп під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським обговорив питання електростанцій та АЕС в Україні. Трамп заявив, що США можуть допомогти Україні в управлінні ними.
Згодом Зеленський підтвердив, що американський президент під час розмови з ним цікавився Запорізькою АЕС і можливою участю США у її відновленні. Трамп запитав, чи буде розуміння української влади, що США може модернізувати ЗАЕС.
Однак Зеленський наголосив, що Запорізька АЕС належать державі, і передавати право власності на неї Україна нікому не збирається. Але США можуть інвестувати кошти у її відновлення та модернізацію.
Детальніше про те, навіщо США контроль над ЗАЕС України й чи можливо це, - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.