У Москві пригрозили Україні прирівняти "атаки" окупованих територій до нападу на РФ

В Росії пригрозили, що "атаки" на окуповані території України після оголошення "результатів референдумів" прирівняють до агресії проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " РИА-новости ".

"Атаки Києва після оголошення "результатів референдумів" будуть розцінені як агресія проти Росії", - заявила сенатор Ольга Ковітіді.

Раніше очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що ані фейкові "референдуми" на окупованих територіях України, ані гібридна "мобілізація" нічого для України не змінять.

"Росія як була, так і залишається державою-агресором, яка незаконно окупує частину української землі. Україна має повне право звільняти свої території і буде надалі звільняти їх, що б там не говорили в Росії", - наголосив він.