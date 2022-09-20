UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Москві пригрозили Україні прирівняти "атаки" окупованих територій до нападу на РФ

Фото: У Москві пригрозили Україні прирівняти "атаки" окупованих територій до нападу на РФ (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

В Росії пригрозили, що "атаки" на окуповані території України після оголошення "результатів референдумів" прирівняють до агресії проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА-новости".

"Атаки Києва після оголошення "результатів референдумів" будуть розцінені як агресія проти Росії", - заявила сенатор Ольга Ковітіді.

Раніше очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що ані фейкові "референдуми" на окупованих територіях України, ані гібридна "мобілізація" нічого для України не змінять.

"Росія як була, так і залишається державою-агресором, яка незаконно окупує частину української землі. Україна має повне право звільняти свої території і буде надалі звільняти їх, що б там не говорили в Росії", - наголосив він.

Нагадаємо, радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що псевдореферендуми на окупованих РФ територіях не змінюють суті війни.

Раніше, окупанти в ОРДЛО призначили дату проведення "референдумів" про приєднання до Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні