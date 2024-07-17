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У Москві потонув "гість" з КНДР, який міг очолювати елітну військову делегацію, - ЗМІ

Московська область , Середа 17 липня 2024 09:19
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У Москві потонув "гість" з КНДР, який міг очолювати елітну військову делегацію, - ЗМІ Фото: під Москвою втопився військовий делегат з КНДР (росЗМІ)
Автор: Ярослава Борзова

Член делегації Північної Кореї потонув під час купання під Москвою. Він перебував у Росії з робочим візитом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Shot та Reuters.

Зазначається, що 64-річний Кім Кум Чоль був представником корейського сільгосппідприємства, він приїхав до Москви у складі делегації та мешкав у посольстві КНДР.

У спеку іноземець пішов освіжитися і відпочити на пляж у Зеленограді і зник.

Зниклого шукали кілька годин, але так і не знайшли, а вже наступного дня тіло корейця спливло на поверхню ставка, його вже впізнали. За фактом події проводять перевірку.

Повідомляється, що Кім Кум Чоль керував військовим університетом імені Кім Ір Сена та очолював північнокорейську елітну делегацію, яка прибула до Росії в рамках обміну.

Нагадаємо, декілька тижнів тому повідомлялось, що північнокорейська елітна військова тренувальна делегація вирушила з візитом до Росії.

Варто зауважити, що КНДР підтримує Росію у війні проти України. Так, військова партнерка країни-агресора здійснила відправлення понад 1 млн артилерійських снарядів до Росії з Північної Кореї.

Крім того, під час ударів по Україні Росія вже довгий час використовує ракети, поставлені КНДР.

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