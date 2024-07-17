ua en ru
Ср, 17 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Москве утонул "гость" из КНДР, который мог возглавлять элитную военную делегацию, - СМИ

Московская область , Среда 17 июля 2024 09:19
UA EN RU
В Москве утонул "гость" из КНДР, который мог возглавлять элитную военную делегацию, - СМИ Фото: под Москвой утонул военный делегат из КНДР (росСМИ)
Автор: Ярослава Борзова

Член делегации Северной Кореи утонул во время купания под Москвой. Он находился в России с рабочим визитом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Shot и Reuters.

Отмечается, что 64-летний Ким Кум Чоль был представителем корейского сельхозпредприятия, он приехал в Москву в составе делегации и находился в посольстве КНДР.

В жару иностранец пошел освежиться и отдохнуть на пляж в Зеленограде и скрылся.

Пропавшего искали несколько часов, но так и не нашли, а на следующий день тело корейца всплыло на поверхность пруда, его уже узнали. По факту происшествия производится проверка.

Сообщается, что Ким Кум Чоль руководил военным университетом имени Ким Ир Сена и возглавлял северокорейскую элитную делегацию, прибывшую в Россию в рамках обмена.

Напомним, несколько недель назад сообщалось, что северокорейская элитная военная тренировочная делегация отправилась с визитом в Россию.

Следует отметить, что КНДР поддерживает Россию в войне против Украины. Так, военная партнерша страны-агрессора совершила отправку более 1 млн артиллерийских снарядов в Россию из Северной Кореи.

Кроме того, при ударах по Украине Россия уже долгое время использует ракеты, поставленные КНДР.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КНДР Москва
NEWS
"Шахеды" над Беларусью и "холостые" взлеты Ту-95. Что задумала РФ и какие возможны последствия
"Шахеды" над Беларусью и "холостые" взлеты Ту-95. Что задумала РФ и какие возможны последствия
DAILY
Майор ССО "Симба": Если бы все сказали, что очень хотят воевать, это было бы что-то ненормальное
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler Майор ССО "Симба": Если бы все сказали, что очень хотят воевать, это было бы что-то ненормальное