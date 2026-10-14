У Москві поскаржилися на "удари України" по двох НПЗ: у Зеленського відреагували

Росія поширила дезінформацію про нібито нові атаки України на російські НПЗ під час "енергетичного перемир'я". У Зеленського відкинули ці брудні маніпуляції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики РФ Олександра Новака, передає ТАСС у Telegram.
Новак заявив, що буцімто 14 вересня Україна завдала ударів по двох нафтопереробних заводах - у Саратовській та Рязанській областях Росії.
"Ми бачимо, що українська сторона не демонструє руху в бік енергетичного перемир'я", - цинічно сказав він.
Водночас до цього не було жодних повідомлень про подібні атаки ні в українських, ні в російських медіа.
Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин назвав цю заяву фейком
"Не було. Росіяни вкинули фейк про начебто два атакованих НПЗ. Дата-центр атакували і успішно, ще дещо атакували, а НПЗ ні", - каже він.
Раніше РБК-Україна писало, що у Росії навіть не приховують, що не дотримуються “енергетичного перемир’я”, яке оголосив президент США Дональд Трамп.
Крім того, 11 жовтня Трамп оголосив про “енергетичне перемир’я” між Україною та Росією.
Зеленський відповів на це, що Київ ні про що не домовлявся, але готовий підтримати його, у разі згоди Росії.