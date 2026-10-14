В Москве пожаловались на "удары Украины" по двум НПЗ: у Зеленского отреагировали

Россия распространила дезинформацию о якобы новых атаках Украины на российские НПЗ во время "энергетического перемирия". У Зеленского опровергли эти грязные манипуляции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики РФ Александра Новака, передает ТАСС в Telegram.
Новак заявил, что якобы 14 сентября Украина нанесла удары по двум нефтеперерабатывающим заводам - в Саратовской и Рязанской областях России.
"Мы видим, что украинская сторона не демонстрирует движения в сторону энергетического перемирия", - цинично сказал он.
В то же время до этого не было никаких сообщений о подобных атаках ни в украинских, ни в российских медиа.
Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин назвал это заявление фейком
"Не было. Россияне вбросили фейк о якобы двух атакованных НПЗ. Дата-центр атаковали и успешно, еще несколько атаковали, а НПЗ нет", - говорит он.
Ранее РБК-Украина писало, что в России даже не скрывают, что не соблюдают "энергетическое перемирие", которое объявил президент США Дональд Трамп.
Кроме того, 11 октября Трамп объявил об "энергетическом перемирии" между Украиной и Россией.
Зеленский ответил, что Киев ни о чем не договаривался, но готов поддержать его, в случае согласия России.