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У Москві поскаржилися на атаку дронів: в аеропортах колапс

Фото: у РФ повідомили про вибухи через атаку дронів (t.me/mchs_official)
Автор: Марія Рагуткіна

Надвечір 19 липня в Москві та Підмосков'ї вкотре повідомили про атаку безпілотників, через що в аеропортах призупинили зліт і посадку літаків, чути вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві пабліки та ЗМІ.

За словами мера Москви Сергія Собяніна, через атаку дронів у московських аеропортах "Внуково" і "Домодєдово" тимчасово запровадили обмеження на польоти. Місцеві жителі поскаржилися на звуки вибухів у районі підмосковного Троїцька.

"У Москві щось у небі", - повідомив керівник Центру протидії дезінформації України Андрій Коваленко.

А тим часом жителі Зеленограда та Істри, що в Підмосков'ї, повідомляють про звуки вибухів у небі. За їхніми словами, ППО відбиває атаку безпілотників - було чути близько 10 вибухів.

Атака дронів у РФ 19 липня

У Москві та Ростові-на-Дону в ніч на 19 липня гриміли вибухи на тлі атаки безпілотників. Московський мер Андрій Собянін стверджував, ніби безпілотники були збиті на підльоті до російської столиці.

У Дмитрові повідомляли, що "щось вибухнуло в полі" на тлі атаки безпілотників.

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