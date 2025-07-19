У Москві поскаржилися на атаку дронів: в аеропортах колапс

За словами мера Москви Сергія Собяніна, через атаку дронів у московських аеропортах "Внуково" і "Домодєдово" тимчасово запровадили обмеження на польоти. Місцеві жителі поскаржилися на звуки вибухів у районі підмосковного Троїцька.

"У Москві щось у небі", - повідомив керівник Центру протидії дезінформації України Андрій Коваленко.

А тим часом жителі Зеленограда та Істри, що в Підмосков'ї, повідомляють про звуки вибухів у небі. За їхніми словами, ППО відбиває атаку безпілотників - було чути близько 10 вибухів.