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В Москве пожаловались на атаку дронов: в аэропортах коллапс

Фото: в РФ сообщили о взрывах из-за атаки дронов (t.me/mchs_official)
Автор: Мария Рагуткина

К вечеру 19 июля в Москве и Подмосковье в очередной раз сообщили об атаке беспилотников, из-за чего в аэропортах приостановили взлет и посадку самолетов, слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные паблики и СМИ.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, из-за атаки дронов в московких аэропортах "Внуково" и "Домодедово" временно ввели ограничения на полеты. Местные жители пожаловались на звуки взрывов в районе подмосковсного Троицка.

"В Москве что-то в небе", - сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Украины Андрей Коваленко.

А между тем, жители Зеленограда и Истры, что в Подмосковье, сообщают о звуках взрывов в небе. По их словам, ПВО отражает атаку беспилотников - были слышны около 10 взрывов.

Атака дронов в РФ 19 июля

В Москве и Ростове-на-Дону в ночь на 19 июля гремели взрывы на фоне атаки беспилотников. Московский мэр Андрей Собянин утверждал, будто беспилотники были сбиты на подлете к российской столице.

В Дмитрове сообщали, что "что-то взорвалось в поле" на фоне атаки беспилотников.

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