В Москве пожаловались на атаку дронов: в аэропортах коллапс

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, из-за атаки дронов в московких аэропортах "Внуково" и "Домодедово" временно ввели ограничения на полеты. Местные жители пожаловались на звуки взрывов в районе подмосковсного Троицка.

"В Москве что-то в небе", - сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Украины Андрей Коваленко.

А между тем, жители Зеленограда и Истры, что в Подмосковье, сообщают о звуках взрывов в небе. По их словам, ПВО отражает атаку беспилотников - были слышны около 10 взрывов.