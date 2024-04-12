У Москві підірвали авто зрадника, який працював у СБУ, - росЗМІ

За інформацією російських журналістів, московські слідчі вже порушили кримінальну справу після вибуху в автомобілі Toyota Land Cruiser Prado на півночі столиці РФ. Власник авто постраждав.

При цьому пізніше з’ясувалося, що власником транспортного засобу є колишній співробітник СБУ. Вибух стався, коли він завів авто.

У російських Telegram-каналах вже оприлюднили відео, на якому можна побачити момент вибуху.