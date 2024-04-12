В Москве подорвали авто предателя, который работал в СБУ, - росСМИ

В Москве взорвался автомобиль бывшего сотрудника Службы безопасности Украины, когда тот находился внутри.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС и российские Telegram-каналы.
По информации российских журналистов, московские следователи уже открыли уголовное дело после взрыва в автомобиле Toyota Land Cruiser Prado на севере столицы РФ. Владелец авто пострадал.
При этом позже выяснилось, что владельцем транспортного средства является бывший сотрудник СБУ. Взрыв произошел, когда он завел авто.
В российских Telegram-каналах уже обнародовали видео, на котором можно заметить момент взрыва.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения россиян часть граждан Украины перешли на сторону врага. Среди них - украинские политики, сотрудники спецслужб и не только.
В частности, вечером 6 декабря в Подмосковье был убит предатель Илья Кива, когда он гулял по территории коттеджного парка.
Источники РБК-Украина сообщили о том, что ликвидация Кивы была спецоперацией Службы безопасности Украины.
Более детально о том, что известно о Киве, - в материале РБК-Украина.
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