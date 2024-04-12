В Москве подорвали авто предателя, который работал в СБУ, - росСМИ

Ликвидация предателей Украины

Напомним, с начала полномасштабного вторжения россиян часть граждан Украины перешли на сторону врага. Среди них - украинские политики, сотрудники спецслужб и не только.

В частности, вечером 6 декабря в Подмосковье был убит предатель Илья Кива, когда он гулял по территории коттеджного парка.

Источники РБК-Украина сообщили о том, что ликвидация Кивы была спецоперацией Службы безопасности Украины.

Более детально о том, что известно о Киве, - в материале РБК-Украина.

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