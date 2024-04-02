У Москві готуються зняти з "Талібану" статус терористичної організації

В Уряді РФ "опрацьовують питання" зняття з афганського руху "Талібан" статусу терористичної організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Газету.ру ".

За його словами, РФ нібито «на регулярній основі» співпрацює з урядом талібів щодо протидії тероризму.

Сьогодні, 1 квітня, спецпредставник російського диктатора Володимира Путіна з Афганістану Замір Кабулов повідомив, що делегацію "Талібану" запрошено до участі у форумі "Росія — Ісламський світ" у Казані в травні.

"Щодо зняття з руху талібів статусу терористичної організації, то це питання опрацьовується МЗС Росії, Мін'юстом Росії та іншими російськими профільними відомствами. Остаточне рішення ухвалить найвище політичне керівництво країни", - повідомили російському виданню в МЗС РФ.

Рух "Талібан" був визнаний у Росії терористичною організацією в 2003 році. Перед тим талібів визнала терористами Рада безпеки ООН.

У серпні 2021 року таліби захопили владу в Афганістані, а через два тижні президент США Джо Байден оголосив про завершення виведення американських військ з цієї країни.

В тому ж місяці Російська Федерація встановила "робочі контакти" з талібами. Терористи неодноразово відвідували Москву. Про них прихильно висловлювався російський диктатор Путін.

Відтоді "Талібан" систематично посилює обмеження щодо прав жінок. Наприклад, жінкам по всій країні заборонили відвідувати приватні та державні університети, а також працювати за багатьма професіями.

Жодна держава досі не визнала уряд талібів легітимним.

Американські ЗМІ з посиланням на секретні документи Пентагону повідомляли, що через півтора року після виведення американських військ Афганістан став координаційним центром для "Ісламської держави" (ІДІЛ).

У 2024 році розвідка США попереджала Москву про підготовку теракту на території РФ саме афганським крилом ІДІЛ. Після цього стався нещодавній напад з масовими жертвами у Підмосков'ї.

Як виявилося, подібну інформацію про загрозу теракту від афганської ІДІЛ надавав Росії також Іран.

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