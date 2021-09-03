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Путин предлагает ввести талибов в "семью цивилизованных народов"

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Москва, Пятница 03 сентября 2021 15:20
Путин предлагает ввести талибов в "семью цивилизованных народов" Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Президент России Владимир Путин считает, что захвативших власть в Афганистане талибов нужно ввести в "семью цивилизованных народов". И это нужно сделать как можно раньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс.

По его словам, Россия не заинтересована в дезинтеграции Афганистана.

"Если это произойдет, то тогда не с кем будет разговаривать. А если это так, то нужно подумать о том, что чем быстрее "Талибан" войдет, так скажем, в семью цивилизованных народов, тем легче будет контактировать, общаться и как-то влиять", - отметил Путин.

Он добавил, что на сегодня на территории Афганистана действуют и другие террористические группировки, которые угрожают России и ее союзникам. Отметим, движение "Талибан" на международном уровне, в том числе и в самой России признано террористическим.

Напомним, ранее Путин говорил о том, что ситуация в Афганистане на безопасность в России.

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Владимир Путин Талибан Афганистан
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