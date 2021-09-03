Путин предлагает ввести талибов в "семью цивилизованных народов"
Президент России Владимир Путин считает, что захвативших власть в Афганистане талибов нужно ввести в "семью цивилизованных народов". И это нужно сделать как можно раньше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс.
По его словам, Россия не заинтересована в дезинтеграции Афганистана.
"Если это произойдет, то тогда не с кем будет разговаривать. А если это так, то нужно подумать о том, что чем быстрее "Талибан" войдет, так скажем, в семью цивилизованных народов, тем легче будет контактировать, общаться и как-то влиять", - отметил Путин.
Он добавил, что на сегодня на территории Афганистана действуют и другие террористические группировки, которые угрожают России и ее союзникам. Отметим, движение "Талибан" на международном уровне, в том числе и в самой России признано террористическим.
Напомним, ранее Путин говорил о том, что ситуация в Афганистане на безопасность в России.