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Афганістан став координаційним центром "Ісламської держави", - WP

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Неділя 23 квітня 2023 06:44
Афганістан став координаційним центром "Ісламської держави", - WP Фото: Афганістан став координаційним центром "Ісламської держави" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Через півтора року після виведення американських військ Афганістан став координаційним центром для "Ісламської держави".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Видання посилається на секретні документи Пентагону та розвідки, які потрапили до інтернету. За інформацією Вашингтона, терористи намагалися отримати інформацію про створення хімічної зброї та управління безпілотниками.

"Ісламська держава" в Афганістані веде планування терактів на території Європи та Азії. Зокрема вони планувалися біля посольств, церков, бізнес-центрів, а також на чемпіонаті світу з футболу в Катарі. Терористи також хотіли викрасти іракських дипломатів у Бельгії чи Франції та вимагати звільнення 4 тисяч бойовиків.

За даними американської розвідки, ІД розробляє "економічно ефективну модель для зовнішніх операцій". Ця модель спирається на ресурси з-за меж Афганістану. У розвідці США вважають, що це дозволить терористам долати перешкоди, що створюються спецслужбами, і мінімізувати можливості зриву атак.

Джерело WP у Пентагоні підкреслило, що кількість атак ІД постійно зростала, але багато з них не було реалізовано. За його словами, стримуючим чинником для організації є рух "Талібан", дві групи відкрито воюють.

Раніше ми писали, що американський вертолітний рейд ліквідував одного з лідерів ІДІЛ на північному сході Сирії. Терорист причетний до планування атак на Близькому Сході та Європі.

Також повідомлялося, що близько 20 бойовиків ІДІЛ втекли з в'язниці в місті Раджу на північному заході Сирії після землетрусу 6 лютого.

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