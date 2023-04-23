Афганістан став координаційним центром "Ісламської держави", - WP

Через півтора року після виведення американських військ Афганістан став координаційним центром для "Ісламської держави".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Видання посилається на секретні документи Пентагону та розвідки, які потрапили до інтернету. За інформацією Вашингтона, терористи намагалися отримати інформацію про створення хімічної зброї та управління безпілотниками.

"Ісламська держава" в Афганістані веде планування терактів на території Європи та Азії. Зокрема вони планувалися біля посольств, церков, бізнес-центрів, а також на чемпіонаті світу з футболу в Катарі. Терористи також хотіли викрасти іракських дипломатів у Бельгії чи Франції та вимагати звільнення 4 тисяч бойовиків.

За даними американської розвідки, ІД розробляє "економічно ефективну модель для зовнішніх операцій". Ця модель спирається на ресурси з-за меж Афганістану. У розвідці США вважають, що це дозволить терористам долати перешкоди, що створюються спецслужбами, і мінімізувати можливості зриву атак.

Джерело WP у Пентагоні підкреслило, що кількість атак ІД постійно зростала, але багато з них не було реалізовано. За його словами, стримуючим чинником для організації є рух "Талібан", дві групи відкрито воюють.