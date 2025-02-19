У Москві горить інститут, що працює на оборонку РФ (відео)

У Москві спалахнула масштабна пожежа в Інституті обчислювальної техніки. Вогонь охопив 1500 квадратних метрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал SHOT.
Відомо, що пожежа розпочалась сьогодні, 19 лютого, в будівлі Інституту обчислювальної техніки ім. С. О. Лебедєва на Варшавському шосе в Москві.
Наразі, за даними SHOT, спостерігається відкрите горіння на площі 1500 квадратів.
Вогонь продовжує поширюватися, що вже призвело до обвалення покрівлі. Ба більше, відомо, що існує загроза вибуху газових балонів. Інформації про постраждалих наразі немає.
Зауважимо, що Інститут точної механіки та обчислювальної техніки імені С. О. Лебедєва - це російська наукова організація, що входить до складу Російської академії наук.
Раніше це був федеральний державний орган, але 3 серпня 2009 року він був перетворений в акціонерне товариство, яке з 2008 року підпорядковується Міністерству промисловості та торгівлі РФ.
Нагадаємо, що минулого місяця під Москвою загорівся складський комплекс. Детальніше про це можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.