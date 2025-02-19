У Москві горить інститут, що працює на оборонку РФ (відео)

Зауважимо, що Інститут точної механіки та обчислювальної техніки імені С. О. Лебедєва - це російська наукова організація, що входить до складу Російської академії наук.

Раніше це був федеральний державний орган, але 3 серпня 2009 року він був перетворений в акціонерне товариство, яке з 2008 року підпорядковується Міністерству промисловості та торгівлі РФ.

Нагадаємо, що минулого місяця під Москвою загорівся складський комплекс. Детальніше про це можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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