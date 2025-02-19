У Москві горить інститут, що працює на оборонку РФ (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал SHOT.

Вогонь продовжує поширюватися, що вже призвело до обвалення покрівлі. Ба більше, відомо, що існує загроза вибуху газових балонів. Інформації про постраждалих наразі немає.

Відомо, що пожежа розпочалась сьогодні, 19 лютого, в будівлі Інституту обчислювальної техніки ім. С. О. Лебедєва на Варшавському шосе в Москві.

Зауважимо, що Інститут точної механіки та обчислювальної техніки імені С. О. Лебедєва - це російська наукова організація, що входить до складу Російської академії наук.

Раніше це був федеральний державний орган, але 3 серпня 2009 року він був перетворений в акціонерне товариство, яке з 2008 року підпорядковується Міністерству промисловості та торгівлі РФ.

Нагадаємо, що минулого місяця під Москвою загорівся складський комплекс. Детальніше про це можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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