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В Москве горит институт, работающий на оборонку РФ (видео)

Москва, Среда 19 февраля 2025 22:47
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В Москве горит институт, работающий на оборонку РФ (видео) Иллюстративное фото (росСМИ)
Автор: Карина Левицкая

В Москве вспыхнул масштабный пожар в Институте вычислительной техники. Огонь охватил 1500 квадратных метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал SHOT.

Известно, что пожар начался сегодня, 19 февраля, в здании Института вычислительной техники им. С. А. Лебедева на Варшавском шоссе в Москве.

Сейчас, по данным SHOT, наблюдается открытое горение на площади 1500 квадратов.

Огонь продолжает распространяться, что уже привело к обрушению кровли. Более того, известно, что существует угроза взрыва газовых баллонов. Информации о пострадавших пока нет.

Заметим, что Институт точной механики и вычислительной техники имени С. А. Лебедева - это российская научная организация, входящая в состав Российской академии наук.

Ранее это был федеральный государственный орган, но 3 августа 2009 года он был преобразован в акционерное общество, которое с 2008 года подчиняется Министерству промышленности и торговли РФ.

Напомним, что в прошлом месяце под Москвой загорелся складской комплекс. Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

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