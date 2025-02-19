В Москве горит институт, работающий на оборонку РФ (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал SHOT.

Известно, что пожар начался сегодня, 19 февраля, в здании Института вычислительной техники им. С. А. Лебедева на Варшавском шоссе в Москве.

Сейчас, по данным SHOT, наблюдается открытое горение на площади 1500 квадратов.

Огонь продолжает распространяться, что уже привело к обрушению кровли. Более того, известно, что существует угроза взрыва газовых баллонов. Информации о пострадавших пока нет.