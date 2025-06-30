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У Москві горить будівля після вибухів поруч із готелем: на місці працюють служби (відео)

Понеділок 30 червня 2025 13:16
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У Москві горить будівля після вибухів поруч із готелем: на місці працюють служби (відео) Ілюстративне фото: у Москві горить будівля після вибухів 30 червня (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

В одному з районів столиці Росії, Москві, вдень понеділка, 30 червня, пролунав вибух. Ймовірно, вибухнув автомобіль, вогонь перекинувся на будівлю

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.

За попередніми даними, подія сталась на вулиці Плеханова. Там вибухнув автомобіль біля будинку №17. Вогонь перекинувся на сусідню будівлю, загорівся фасад з першого по третій поверх.

Як повідомляє ТАСС, вибух стався поруч з готелем Hotel Perovo Plaza на сході Москви. Очевидці кажуть про два гучних вибухи - спочатку загорівся автомобіль, потім полум'я перекинулося на фасад будівлі готелю. За ще однією версією - вибухнув дизельний котел у контейнері, який стоїть поруч.

Нагадаємо, вибухи у Москві пролунали в ніч на 26 червня. Місцева влада заявила про нібито атаку дронів та роботу ППО.

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