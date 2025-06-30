У Москві горить будівля після вибухів поруч із готелем: на місці працюють служби (відео)

В одному з районів столиці Росії, Москві, вдень понеділка, 30 червня, пролунав вибух. Ймовірно, вибухнув автомобіль, вогонь перекинувся на будівлю

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.

За попередніми даними, подія сталась на вулиці Плеханова. Там вибухнув автомобіль біля будинку №17. Вогонь перекинувся на сусідню будівлю, загорівся фасад з першого по третій поверх.

Як повідомляє ТАСС, вибух стався поруч з готелем Hotel Perovo Plaza на сході Москви. Очевидці кажуть про два гучних вибухи - спочатку загорівся автомобіль, потім полум'я перекинулося на фасад будівлі готелю. За ще однією версією - вибухнув дизельний котел у контейнері, який стоїть поруч.

Нагадаємо, вибухи у Москві пролунали в ніч на 26 червня. Місцева влада заявила про нібито атаку дронів та роботу ППО.