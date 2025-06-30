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В Москве горит здание после взрывов рядом с гостиницей: на месте работают службы (видео)

Понедельник 30 июня 2025 13:16
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В Москве горит здание после взрывов рядом с гостиницей: на месте работают службы (видео) Иллюстративное фото: в Москве горит здание после взрывов 30 июня (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

В одном из районов столицы России, Москве, днем понедельника, 30 июня, прогремел взрыв. Вероятно, взорвался автомобиль, огонь перекинулся на здание

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.

По предварительным данным, происшествие произошло на улице Плеханова. Там взорвался автомобиль возле дома №17. Огонь перекинулся на соседнее здание, загорелся фасад с первого по третий этаж.

Как сообщает ТАСС, взрыв произошел рядом с отелем Hotel Perovo Plaza на востоке Москвы. Очевидцы говорят о двух громких взрывах - сначала загорелся автомобиль, затем пламя перекинулось на фасад здания гостиницы. По еще одной версии - взорвался дизельный котел в контейнере, который стоит рядом.

Напомним, взрывы в Москве прогремели в ночь на 26 июня. Местные власти заявили о якобы атаке дронов и работе ПВО.

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