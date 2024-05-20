В Москве горит здание администрации одного из районов: видео

В Москве горит здание управы (администрации) района Соколиная гора. При этом в МЧС РФ говорят о пожаре в "торгово-офисном здании".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости, ТАСС.

Позже выяснилось, что там находится управа района Соколиная гора, а площадь пожара составляет 1200 кв м.

В МЧС РФ российским пропагандистам сообщили, что горит "торгово-офисное здание" в Москве на площади 800 кв м.

Напомним, в ночь на 19 мая в России дронами атаковали военный аэродром и нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, а также нефтебазу в Ленинградской области.

По данным источников РБК-Украина, атаки осуществили СБУ, ГУР совместно с ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.