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В Москве горит здание администрации одного из районов: видео

Понедельник 20 мая 2024 01:45
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В Москве горит здание администрации одного из районов: видео Фото: Пожар в управе района Соколиная гора, Москва (скриншот с видео МЧС РФ)
Автор: Вадим Ребрина

В Москве горит здание управы (администрации) района Соколиная гора. При этом в МЧС РФ говорят о пожаре в "торгово-офисном здании".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости, ТАСС.

В МЧС РФ российским пропагандистам сообщили, что горит "торгово-офисное здание" в Москве на площади 800 кв м.

Позже выяснилось, что там находится управа района Соколиная гора, а площадь пожара составляет 1200 кв м.

Пострадавших, по данным МЧС, нет.

Напомним, в ночь на 19 мая в России дронами атаковали военный аэродром и нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, а также нефтебазу в Ленинградской области.

По данным источников РБК-Украина, атаки осуществили СБУ, ГУР совместно с ВСУ.

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