UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Москві евакуювали Київський вокзал та скасували рейси у трьох аеропортах: подробиці

Фото: у Москві евакуювали Київський вокзал (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

У Москві оголосили евакуацію пасажирів та співробітників Київського вокзалу через загрозу вибуху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсантъ".

Стверджується, що надійшло повідомлення про загрозу вибуху та вокзал нібито заміновано. Співрозмовник видання у ДСНС розповів, що евакуація "проводиться з метою безпеки". На місці працюють спеціалісти, інформація про загрозу вибуху перевіряється.

Повідомляється, що фахівці не знайшли вибухонебезпечних предметів та вибухових речовин під час перевірки Київського вокзалу.

Крім того, з невідомої причини в московських аеропортах скасовано 23 рейси, затримано ще 18. У Внуково затримано 5 рейсів, ще 6 скасовано, у Домодєдово — 8 і 17 відповідно. Ще 5 рейсів затримано у Шереметьєво.

Вибухи у Москві та інших регіонах РФ

У Росії останнім часом почастішали вибухи, які пов'язують із атаками дронів. Так, у ніч на 31 серпня поскаржилися на атаку дронів на Москву. Мер російської столиці Сергій Собянін стверджував, що безпілотник збили за 100 км від російської столиці. Пізніше в Міноборони РФ визнали, що нібито у Воскресенському районі Московської області (за 100 км від Москви) було збито безпілотника.

Крім того, в ніч на 30 серпня в Москві було оголошено план "Килим", який вводиться напередодні можливої атаки. Про нього крім столиці також повідомляли у Тульській та Рязанській областях.

Загалом 30 серпня в Росії відбулася масова "бавовна" в різних областях - знищено чотири Іл-76 у Пскові, атакований великий завод мікроелектроніки в Брянську. Докладніше про це – у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяМосква