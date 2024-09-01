У Москві дрони атакували НПЗ

Загалом, за словами мера Москви Собяніна, ППО РФ збила 9 дронів, що летіли на столицю. Один із них – у районі Московського НПЗ.

Пошкоджень та постраждалих, за словами Собяніна, немає, як і загрози роботі НПЗ.

Момент атаки БПЛА у Раменському міському окрузі Московської області.

Жителі Москви діляться кадрами факелу, що горить, на НПЗ у Капотні, який сьогодні намагалися атакувати БПЛА, пише Astra. Такий "стовп вогню" в московському районі Капотня жителі раніше. Однак сьогодні, після атаки БПЛА, нібито "смолоскип горить сильніше", стверджують місцеві жителі.

Оновлено о 07:37. Собянін каже, що атака БПЛА на Москву триває. Нібито збито ще один безпілотник.