У Москві дрони атакували НПЗ

У Росії повідомляють про дев'ять нібито збитих безпілотників, які атакували Москву. Зокрема, один із них був "перехоплений" у районі Московського нафтопереробного заводу.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські ЗМІ.
Загалом, за словами мера Москви Собяніна, ППО РФ збила 9 дронів, що летіли на столицю. Один із них – у районі Московського НПЗ.
Пошкоджень та постраждалих, за словами Собяніна, немає, як і загрози роботі НПЗ.
Момент атаки БПЛА у Раменському міському окрузі Московської області.
Жителі Москви діляться кадрами факелу, що горить, на НПЗ у Капотні, який сьогодні намагалися атакувати БПЛА, пише Astra. Такий "стовп вогню" в московському районі Капотня жителі раніше. Однак сьогодні, після атаки БПЛА, нібито "смолоскип горить сильніше", стверджують місцеві жителі.
Оновлено о 07:37. Собянін каже, що атака БПЛА на Москву триває. Нібито збито ще один безпілотник.
Нагадаємо, росЗМІ повідомили про атаку безпілотників на Москву близько 2 години ночі .
Пізніше з'явилася інформація про пожежі на конденсаційних електростанціях (ГРЄС): Конаківській – у Тверській області та Каширській – у Московській.
Цього тижня глава Офісу президента Андрій Єрмак та міністр оборони України Рустем Умеров проводять зустрічі з представниками адміністрації Джо Байдена, прагнучи переконати Сполучені Штати зняти обмеження на використання американської зброї для ударів по території Росії.
Умєров за результатами зустрічі з Остіном нічого не повідомив по темі дозволу на удари по РФ. Пентагон теж не прокоментував це питання.
Вчора, 31 серпня, Умеров заявив, що адміністрація президента США Джо Байдена досі розглядає його запит щодо зняття обмежень на використання Україною зброї великої дальності для нанесення ударів вглибину території Росії.
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