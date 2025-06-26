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В Москве слышали взрывы: Собянин пожаловался на атаку дронов

Москва, Четверг 26 июня 2025 02:40
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В Москве слышали взрывы: Собянин пожаловался на атаку дронов Фото: в Москве прогремели взрывы 26 июня (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Взрывы в Москве прогремели в ночь на 26 июня. Местные власти заявили о якобы атаке дронов и работе ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как пишут российские паблики, взрывы были слышны в разных районах Москвы и в Подмосковье.

"Атака БПЛА на Дедовск в Истринском районе в Подмосковье, Зеленоград и город Московское в Новой Москве. За пять минут в небе прозвучало не менее пяти взрывов", - пишут росСМИ.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о якобы атаке дронов на Москву.

Кроме того, россияне ограничили работу московского аэропорта "Внуково" - там объявили план "Ковер". Его объявляют, когда есть угроза с воздуха.

Напомним, минувшей ночью, 25 июня, раздавались взрывы в российском Таганроге. В сети сообщали о работе противовоздушной обороны.

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко заявил, что был "прилет" по предприятию "Атлант-Аэро" в Таганроге.

Известно, что это завод специализируется на изготовлении комплектующих для боевых дронов, систем управления, комплексов радиоэлектронной борьбы и цифровых решений для ударных FPV-дронов и барражирующих боеприпасов.

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Российская Федерация Москва Взрывы Атака дронов
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