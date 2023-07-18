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У Москві чоловік намагався підпалити мавзолей Леніна

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Москва, Вівторок 18 липня 2023 09:47
У Москві чоловік намагався підпалити мавзолей Леніна Фото: у Москві чоловік намагався підпалити мавзолей Леніна (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

У Москві вчора, 17 липня, увечері чоловік кинув пляшку із запальною сумішшю у бік мавзолею Володимира Леніна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Baza в Telegram.

За інформацією Telegram-каналу, палієм виявився мешканець російського міста Чита. Він не зміг підпалити мавзолей - пляшка із запалювальною сумішшю вдарилася об бруківку і спалахнула.

У Baza додають, що чоловіка затримали на місці події. Проти нього вже порушили адміністративну справу, і сьогодні його планують доставити до суду.

Спроба викрадення Леніна

Нагадаємо, це вже не перший незвичайний інцидент з мавзолеєм Леніна у Москві. Ще у лютому цього року 42-річний чоловік хотів викрасти колишнього лідера СРСР.

Його спроба завершилася провалом - за інформацією російських ЗМІ, чоловіка затримали. У нього нібито виявили психіатричний розлад на тлі сп'яніння.

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