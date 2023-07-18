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В Москве мужчина пытался поджечь мавзолей Ленина

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Москва, Вторник 18 июля 2023 09:47
В Москве мужчина пытался поджечь мавзолей Ленина Фото: в Москве мужчина пытался поджечь мавзолей Ленина (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

В Москве вчера, 17 июля, вечером мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в сторону мавзолея Владимира Ленина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Baza в Telegram.

По информации Telegram-канала, поджигателем оказался житель российского города Чита. Он не смог поджечь мавзолей - бутылка с зажигательной смесью ударилась о брусчатку и воспламенилась.

В Baza добавляют, что мужчину задержали на месте происшествия. Против него уже возбудили административное дело, и сегодня его планируют доставить в суд.

Попытка похищения Ленина

Напомним, это уже не первый необычный инцидент с мавзолеем Ленина в Москве. Еще в феврале этого года 42-летний мужчина хотел похитить бывшего лидера СССР.

Его попытка завершилась провалом - по информации российских СМИ, мужчину задержали. У него якобы обнаружили психиатрическое расстройство на фоне опьянения.

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