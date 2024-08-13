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У Москві через страх ДРГ посилили заходи безпеки

Ілюстративне фото: у Москві бояються ДРГ, тому там посилили заходи безпеки (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Московська влада, побоюючись діяльності диверсійних груп, посилила заходи безпеки у столиці Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Baza.

Зокрема, повідомляється, що у першому і другому спецполках, а також у Росгвардії зроблені щоденні "резерви" з числа співробітників. Також у Москві триває постійний моніторинг загроз щодо ймовірних проникнень диверсійних груп до міста та області. 

Як заявляють джерела Baza, поліцейських попереджено про можливі спроби заволодіти їхньою зброєю.

"Тепер за розпорядженням керівництва спецполку, нових співробітників можна ставити на чергування тільки разом із досвідченими. Також співробітники спецполку з автоматами чергують разом з екіпажами співробітників ДПС. Посилено охорону території в центрі та навколо Кремля", - пише Baza.

Окрім цього додатково співробітники спецполку та ОМОНу щодня сидять у резерві, на своїй базі, на випадок необхідності виїзду і швидкого реагування.

Операція у Курській області

На минулому тижні у Курській області почалась операція Збройних сил України. Дії українських військових офіційно підтвердив президент Володимир Зеленський у понеділок, 12 серпня.

Пізніше росіяни повідомили, що втратили контроль над 28 населеними пунктами регіону. Однак проект DeepState підрахував, що Росія вже не контролює 44 населені пункти Курської області.

А вже сьогодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Україна зуміла взяти під контроль 74 населені пункти Курської області.

Більш детально про події у Курській області - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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