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У Москві авіаційний колапс після атаки України: сотні рейсів затримано та скасовано

15:38 20.09.2026 Нд
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: Лише у "Шереметьєво" було скасовано понад три десятки рейсів (wikipedia.org)

20 вересня у Москві затримали або скасували понад 400 рейсів на тлі найбільшої, за заявами російської влади, атаки українських дронів на регіон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсант".

Станом на полудень неділі, згідно з онлайн-табло, у "Шереметьєво" було скасовано понад три десятки рейсів, ще понад 120 затримувалися на приліт і стільки ж - на виліт. Частину рейсів перенаправляли до Нижнього Новгорода, Казані, Чебоксар і Санкт-Петербурга.

За даними "Яндекс Розкладу" станом на ранок 20 вересня скасування стосувалися рейсів до Сочі, Геленджика, Мінеральних Вод, Санкт-Петербурга, Пермі, Мінська та інших міст. Серед затриманих - рейси до Анталії, Шарм-ель-Шейха, Каїра, Стамбула, Сочі, Калінінграда, Єревана й Алмати.

У "Внуково" скасували 11 рейсів, зокрема російських і міжнародних, включно з перельотами до Мінська та Санкт-Петербурга. Ще 69 рейсів затримували на приліт, а 60 - на виліт. Це стосувалося, зокрема, рейсів до Анталії, Стамбула, Самарканда, Батумі та Єревана.

У "Домодєдово" скасували один рейс, ще 27 затримувалися.

У "Жуковському" від початку доби скасували два рейси, на приліт затримували чотири літаки, на виліт - три. Аеропорт відновив роботу о дев'ятій ранку.

У пресслужбі "Шереметьєво" повідомили, що рейси "здійснюються за скоригованим розкладом", а зміни є "вимушеними" через закриття аеропортів в інших регіонах. Аналогічну інформацію надали в "Домодєдово".

У "Внуково" о 12:50 повідомили про "поступове відновлення штатного режиму роботи".

Раніше РБК-Україна розповідало, що сьогодні вночі Сили оборони здійснили наймасштабнішу атаку на Москву за весь час війни.

За словами президента Володимира Зеленського, цього разу ЗСУ застосували дрони, "Фламінго" та Pelican.

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МоскваАеропортВійна Росії проти УкраїниАтака дронів