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У Москві захопили заручників у відділенні банку

Новини » Надзвичайні події     23.05.2020 - 15:01
У Москві захопили заручників у відділенні банку
Фото: відділення "Альфа-Банку" (flickr.com/moscow-live)

Правоохоронці перевіряють інформацію

Співробітниця відділення "Альфа-Банку" в Москві повідомила правоохоронців про захоплення заручників. На місце події вирушили екстренні служби для перевірки інформації.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За попередніми даними, інцидент стався у відділенні банку на Земляному валі. Один з відвідувачів почав погрожувати вибухом та вимагати заблокувати двері у відділенні.

При цьому представник банку повідомив, що співробітників у захопленому відділенні "Альфа-Банку" немає. Чоловік, який захопив відділення, забарикадувався, але немає підтвердження, що він там один.

За словами очевидців, банк захопив 27 річний чоловік, кур'єр Delivery Club.

Нагадаємо, у квітні у ресторані японського міста Фукуока озброєний ножем чоловік захопив у заручники двох дітей.

Також РБК-Україна писало, що у лютому у Краматорську чоловік з гранатою взяв у заручники жінку з її дочкою, погрожуючи всіх підірвати.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Москвазахват заложников
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