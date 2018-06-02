В Москве задержали режисера за одиночный пикет в поддержку Сенцова

Полиция отпустила режиссера, вручив повестку в суд за несанкционированный митинг

Российского режиссера Михаила Местецкого, который в суботу, 2 июня, утроил в Моске на Пушкинской площади одиночный пикет в поддержку украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова, задержали. Об этом сообщили друзья режиссера российским СМИ.

Задерживая Местецкого, полицейские объяснили, что он нарушил указ президента "Об ограничении публичных мероприятий на время Чемпионата мира по футболу".

В течение нескольких часов полиция удерживала Местецкого в отделе по Тверскому району, где на режиссера был составлен протокол о нарушении правил пикетирования. Теперь Местецкому грозит штраф до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

Режиссера полиция отпустила, однако сообщила, что по этому делу еще состоится суд. Заседание назначено на 21 июня.

Напомним, сегодня в Киеве на Майдане Независимости прошла акция в поддержку удерживаемого в России Олега Сенцова и других украинских политзаключенных. Аналогичные акции состоялись в более чем 70 городах мира.

Также сегодня в Санкт-Петербурге задержали трех активистов, которые развернули украинский флаг в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова.

Отметим, что в 2015 году суд в России признал Сенцова виновным в подготовке взрывов у мемориала "Вечный огонь" и памятника Ленину в Симферополе и приговорил к 20 годам заключения. Сенцов свою вину не признает и 14 мая 2018 он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных в РФ.