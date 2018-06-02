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У Москві затримали режисера за одиночний пікет на підтримку Сенцова

НовиниНадзвичайні події    02.06.2018 - 21:37
Фото: Михайло Местецький (facebook.com/mikhail.mestetskiy)
Фото: Михайло Местецький (facebook.com/mikhail.mestetskiy)

Поліція відпустила режисера вручили повістку в суд за несанкціонований мітинг

Російського режисера Михайла Местецького, який у суботу, 2 червня, потроїв в Москві на Пушкінській площі одиночний пікет на підтримку українського політв'язня, режисера Олега Сенцова, затримали. Про це повідомили друзі режисера російським ЗМІ.

Затримуючи Местецького, поліцейські пояснили, що він порушив указ президента "Про обмеження публічних заходів на час Чемпіонату світу з футболу".

Протягом кількох годин поліція утримувала Местецького у відділі по Тверському району, де на режисера був складений протокол про порушення правил пікетування. Тепер Местецькому загрожує штраф до 20 тис. рублів або обов'язкові роботи на строк до 40 годин.

Режисера поліція відпустила, однак повідомила, що у цій справі ще відбудеться суд. Засідання призначено на 21 червня.

Нагадаємо, сьогодні в Києві на Майдані Незалежності пройшла акція в підтримку утримуваного в Росії Олега Сенцова та інших українських політв'язнів. Аналогічні акції відбулися в більш ніж 70 містах світу.

Також сьогодні в Санкт-Петербурзі затримали трьох активістів, які розгорнули український прапор на підтримку українського режисера Олега Сенцова. 

Відзначимо, що в 2015 році суд Росії визнав Сенцова винним у підготовці вибухів біля меморіалу "Вічний вогонь" та пам'ятника Леніну в Сімферополі і засудив до 20 років ув'язнення. Сенцов свою провину не визнає і 14 травня 2018 він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів в РФ.

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Теги публікації: Олег Сенцов, Задержание  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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