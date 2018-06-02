В Киеве прошла акция в поддержку Сенцова

Участники акции также поддержали других украинских политзаключенных

В Киеве на Майдане Независимости прошла акция в поддержку удерживаемого в России Олега Сенцова и других украинских политзаключенных. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

На акции была сестра Сенцова Наталья Каплан, которая поблагодарила присутствующих за поддержку. Участники акции требовали освободить Сенцова и других политзаключенных, которые удерживаются в РФ и оккупированном Крыму. Акция началась с флешмоба, в ходе которого присутствующие в "тюремных робах" с цепями прошлись по Майдану.

Кроме того, в преддверии чемпионата мира по футболу в России участники акции подписали символическую "красную карточку" Кремлю от Киева, а также написали на футбольном мяче имена всех политзаключенных. Планируется, что карточку и мяч отнесут к посольству России.

Фото: акция в поддержу Сенцова

Напомним, ранее сообщалось, что акция в поддержку Сенцова пройдет в 71 городе мира.