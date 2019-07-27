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У Москві під час мітингу затримали майже тисячу осіб

Новини » Суспільство    27.07.2019 - 21:30
У Москві під час мітингу затримали майже тисячу осіб
Фото: мітинг у Москві twitter.com/Sergey_Elkin)

Несанкціонована акція розпочалася вдень у будівлі мерії Москви

У Москві кількість затриманих під час акції у мерії проти недопуску кандидатів на вибори в Мосміськдуму збільшилася до 938 осіб. Про це повідомляють росЗМІ.

В тому числі поліція затримала православного активіста Дмитра Ентео, екс-учасницю гурту Pussy riot Марію Альохіну, кореспондента Deutsche Welle Сергія Діка, кореспондента "Медиазоны" Олександра Горохова. Також затримують незареєстрованих кандидатів у депутати.

Несанкціонована акція розпочалася вдень у будівлі мерії Москви. Пізніше під тиском силовиків протестувальники розійшлися по довколишніх вулицях і провулках. В даний час учасники акції перебувають в оточенні співробітників Омону на Трубній площі. Силовики вибірково затримують людей і відводять в автозак. Машини направляються в підмосковні відділи поліції.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що співробітники поліції грубо виштовхали журналістів кількох видань - "МБХ медіа", "Дощу" і "Відкритих медіа" - від входу в Хамовнічеський суд під приводом забезпечення безпеки. Правоохоронці продовжують застосовувати фізичну силу до протестувальників, зокрема, в одного з перших затриманих діагностували перелом ноги. Також повідомлялося про обшуки в студії "Навальний LIVE", офісі телеканалу "Дощ".

Додамо, що прес-службі московської поліції повідомили, що близько 3,5 тис. чоловік беруть участь в акції в центрі міста.

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