В Москве возбудили уголовные дела по четырем статьям по итогам субботних акций

Фото: митинг в поддержку Навального в Москве (twitter.com_ksushaaatom)

Правоохранители Москвы возбудили шесть уголовных дел по четырем статьям из-за акций протестов в поддержку оппозиционера Алексея Навального в субботу, 23 января. Одно из уголовных дел открыто из-за нарушений карантина.

Об этом сообщают "РИА Новости".

"По факту этих событий возбуждены уголовные дела по статьям 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), 213 УК РФ (хулиганство), 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества), а также три уголовных дела по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - сообщили в силовом ведомстве.

Напомним, 23 января во многих городах России прошли акции протеста в поддержку Навального. Самыми массовыми акции стали в Москве и Санкт-Петербурге. Как писало РБК-Украина, оперативный штаб по борьбе с COVID заявил, что на акции в Москве пришли 19 зараженных коронавирусом.

Также сообщалось, что власти Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело из-за блокировки дорог участниками акций протеста 23 января.

Кроме этого сообщалось, что в результате протестов задержали 3,3 тысячи человек.